Le formazioni ufficiali di Juventus-Manchester City, terza e ultima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club

Juventus e Manchester City sono pronte a scendere in campo per la terza e ultima giornata del loro girone al Mondiale per Club.

Entrambe le squadre sono ormai certe del passaggio agli ottavi di finale, ma in palio c’è ancora il primo posto del Gruppo G.

Rispetto alle due partite precedentemente giocate, per la partita contro i Citizens Tudor ha effettuato diversi cambi di formazione.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori: per quanto riguarda i bianconeri, Weah e Mbangula non sono stati convocati. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, infatti, c’è una trattativa che va avanti con il Nottingham Forest per entrambi i giocatori: Weah e Mbangula stanno cercando le rispettive intese dopo l’accordo tra i due club su una base di 22 milioni.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Manchester City

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Gatti, Conceiçao, Yildiz, Milik, Adzic, Thuram, Kolo Muani, Rugani, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi. Allenatore: Igor Tudor

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Doku, Marmoush.

A disposizione: Bettinelli, Ortega, Stones, Ake, Haaland, Nico Gonzalez, Gundogan, Vitor Reis, Gvardiol, Cherki, Khusanov, Foden, Bobb, Oreilly. Allenatore: Pep Guardiola

Dove seguire la partita in tv e streaming

Juventus-Manchester City sarà trasmessa in diretta da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.