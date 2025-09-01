Juventus, ufficiale l’arrivo di Loïs Openda

Loïs Openda è un nuovo giocatore della Juventus: ecco il comunicato ufficiale del club bianconero

Loïs Openda è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante belga dal Lipsia.

Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di oggi il giocatore è arrivato al J-Medical per sostenere le visite mediche. Openda si trasferisce in bianconero con la formula del prestito a 3 milioni e l’obbligo di riscatto, legato a obiettivi sportivi, fissato a 42 milioni di euro.

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “La Juventus annuncia un nuovo rinforzo per il suo reparto offensivo: Loïs Openda è ufficialmente un giocatore bianconero.

Attaccante belga classe 2000, Openda arriva a Torino, dopo essersi messo in luce in Europa per velocità, potenza e grande fiuto del gol“.