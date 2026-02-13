Manuel Locatelli – IMAGO

Le dichiarazioni del centrocampista italiano della Juventus alla vigilia del derby d’Italia contro l’Inter di Cristian Chivu.

La Juventus si prepara a sfidare l’Inter nel derby d’Italia in programma alle ore 20:45 di sabato 14 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza.

Alla vigilia, sponda bianconera, non parlerà Spalletti ma nel consueto appuntamento per i giornalisti c’è Manuel Locatelli.

Il centrocampista italiano ha aperto dichiarando: “È stata una settimana importante in cui abbiamo recuperato energie fisiche e mentali. Siamo carichi per le partita di domani. Sappiamo tutti l’importanza della partita di domani. Sappiamo la loro forza e credo che a noi sia mancata un po’ della loro maturità in alcune partite”

Ha poi proseguito: “Si può sempre migliorare e credo che sia quello che stiamo cercando di fare. Siamo molto consapevoli delle nostre qualità. In queste partita bisogna avere grande personalità. Sulle critiche ho sempre cercato di essere equilibrato, ascolto chi è con me, la società e l’allenatore. Spalletti mi ha dato molta fiducia, sono contento di quello che stiamo facendo perché secondo me siamo sulla strada giusta”.

Juventus, le parole di Locatelli in conferenza stampa

Ha poi parlato del rinnovo dell’allenatore bianconero: “Credo che non spetti a me parlare di questa cosa. Siamo tutti contenti di come lavora con noi e della fiducia che ha nei nostri confronti. Quello che posso dire è che siamo felici di averlo con noi”.

Locatelli ha poi proseguito: “Fischi a Cambiaso? Sono molto legato a lui. Deve stare tranquillo e migliorare in alcune cose. Non si fa mai indietro, è un ragazzo forte che può darci sicuramente una mano”. E sugli errori arbitrali ha commentato: “Non mi sento di dar consigli agli arbitri, sono sempre disponibili, non mi piace creare polemiche. La cosa importante è che diano il massimo. Gli errori fanno parte del gioco”.

Infine ha concluso così: “Thuram? Sta bene, vedremo cosa deciderà domani Spalletti. Koopmeiners è un ragazzo bravissimo, non è mai facile giocare alla Juve, dobbiamo stargli vicino. Sta dando il massimo, come tutti e tutti i centrocampisti. Credo che chiunque giocherà domani si farà trovare pronto. Essere il capitano della Juventus è uno dei sogni più grandi della mia vita, è una grande responsabilità. Cerco di essere disponibile con tutti e di dare l’esempio sempre”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO