Le parole del capitano della Juventus, Manuel Locatelli, nella conferenza stampa precedente alla sfida contro il Borussia Dortmund

Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha presentato la partita della groupe phase di Champions League in conferenza stampa.

L’avversario sarà il Borussia Dortmund e Locatelli ha parlato delle insidie che possono presentarsi in partite di questo spessore.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Il capitano bianconero ha iniziato, ai microfoni di Sky Sport, ripercorrendo le emozioni del derbi d’Italia: “Rimane l’adrenalina, giocare la prima in casa è speciale. Ci portiamo dentro l’entusiasmo.” Ha poi analizzato l’avversario di domani: “Abbiamo sbagliato alcune cose, credo che la forza del gruppo sia di andare avanti e provare a vincere la partita. Ci sarà una bellissima atmosfera. Ogni partita fa storia a sé, li abbiamo già incontrati in amichevole. Dovremo essere noi stessi. Domani sarà una partita diversa, dovremo essere più aggressivi. Siamo in forma e dobbiamo continuare così.”

Le parole di Locatelli in conferenza stampa

Il capitano bianconero ha iniziato la sua conferenza stampa sul gruppo e sulle motivazioni della squadra: “Sicuramente arriviamo molto carichi, siamo andati a vincere il derby d’Italia. Domani è la migliore competizione che ci sia. Come avevo detto l’anno scorso c’è stato rammarico per come siamo usciti. La cosa più importante è approcciare al meglio, con il nostro tifo fantastico.”

Ha poi continuato sulla competizione: “Ci sono delle squadre più forti di noi. Il segreto è essere compatti come siamo, l’obiettivo è arrivare il più in fondo possibile. L’unica cosa che non dovrà mai mancare è l’entusiasmo” Poi su Tudor: “Siamo un gruppo puro, siamo tanto uniti con il mister. E’ stato fondamentale anche dal punto di vista umano conoscerlo meglio al mondiale. Penso che quando si gioca a calcio non serva la paura. La cosa bella del mister è stata che dialoga tanto con noi, ne avevamo bisogno. Questo suo modo di fare ha unito il gruppo, ci serviva.”

Locatelli: “Essere il capitano della Juve supera tutti i miei sogni”

Poi ancora sulla partita contro l’Inter: “Credo che ci voglia equilibrio, vanno analizzate le cose che abbiamo fatto bene e quelle che abbiamo fatto meno bene. Dobbiamo andare sulla fiducia ed essere equilibrati.”

Ha poi concluso sulla Champions e con un invito a se stesso: “Non so dire quale sia il segreto per vincere. L’anno scorso ha vinto il psg anche grazie alle parate di Donnarumma. Ora sono il capitano, questa cosa supera tutti i sogni che avevo da bambino. Devo essere sempre un esempio”