Juventus, Locatelli: “Non siamo stati capaci di reagire. Fischi? I tifosi ne hanno il diritto”

Le parole del centrocampista della Juventus Manuel Locatelli al termine della partita contro l’Atalanta.

Niente da fare per la Juventus, battuta 0-4 dall’Atalanta all’Allianz Stadium.

Una sconfitta pesante per la squadra di Thiago Motta, che ora si è allontanata molto dalla cima della classifica.

Al termine della partita contro il centrocampista bianconero Manuel Locatelli è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn.

“È chiaramente difficile parlare dopo una partita del genere – ha esordito -. Non siamo stati capaci di reagire, anzi abbiamo fatto peggio. Quanto ti apri contro una squadra come l’Atalanta rischi di prendere gol e l’abbiamo presi. Non va bene”.

Juventus, le parole di Locatelli

Sui tifosi: “Hanno tutto il diritto di fischiare. Per cambiare questa atmosfera dipende solo da noi, dai nostri risultati. Bisogna cambiare l’inerzia”.

“Vanno dati dei meriti all’Atalanta, hanno vinto tutti i duelli. Oggi abbiamo fatto fatica a fare quello che abbiamo provato in allenamento, complimenti a loro. Ora dobbiamo tenere la testa alta e concentrarci sul lavoro“, ha concluso.