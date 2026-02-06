Juventus, come cambia la lista Champions dopo il mercato

Il mercato invernale cambia la lista Champions della Juve, che martedì 17 febbraio, sarà impegnata in Turchia contro il Galatasaray. Il match per il match vale l’andata della doppia sfida playoff.

Nella lista A si registrano due uscite. Daniele Rugani ha salutato Torino per trasferirsi alla Fiorentina, mentre João Mário ha preso la strada di Bologna, chiudendo così la sua esperienza in bianconero dopo pochi mesi. Movimenti che hanno liberato spazio e permesso alla Juventus di inserire due nuovi giocatori.

Al loro posto entrano dunque Emil Holm, arrivato proprio nello scambio con il Bologna che ha coinvolto João Mário, e Jeremie Boga, esterno offensivo ex Sassuolo e Atalanta.

Cambiamenti anche nella lista B, nella quale esce il classe 2004 Jonas Rouhi, ceduto in prestito alla Carrarese.