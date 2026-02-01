Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Adin Licina è arrivato al J|Medical | FOTO e VIDEO

Redazione 1 Febbraio 2026

Dopo Boga ecco anche Adin Licina al J|Medical per sostenere le visite di rito.

Grande giornata di arrivi al J|Medical: dopo Boga ecco anche Adin Licina. Il classe 2007 era atteso in mattinata per svolgere le visite mediche di rito dopo l’arrivo a Torino nelle scorse ore.

La Juventus in queste ultime ore di mercato sta regalando a Luciano Spalletti diversi rinforzi anche in vista del futuro.

 

Licina firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi 3 anni e mezzo, e comincerà con la Next Gen in Serie C, ma si tratta di un acquisto in prospettiva.

Su di lui, infatti, c’era l’interesse di diversi club all’estero.

 