Il direttore di gara di Juventus-Lecce ha fischiato un calcio di rigore per i padroni di casa dopo On Field Review: errore di David

Dopo essere passata in svantaggio per il gol di Banda, la Juventus ha trovato il paggio all’inizio della ripresa con la rete di McKennie.

Al 64′ Jonathan David si è guadagnato un rigore per fallo di mano di Kaba. Al fine di assegnare il tiro dagli 11 metri, l’arbitro Collu ha fatto ricorso all’On Field Review dopo il richiamo del VAR, annunciando: “Il calciatore numero 77 del Lecce colpisce il pallone con la mano, decisione: calcio di rigore”.

Sul dischetto si è presentato lo stesso centravanti canadese, con Yildiz (rigorista designato) che gli ha passato il pallone al fine di calciare. David ha battuto il rigore in modo lento e centrale, consentendo a Falcone di parare il tiro con il piede.

Continua il momento difficile dell’attaccante bianconero, che in Serie A non segna dalla prima di campionato.