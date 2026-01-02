Juventus, la probabile formazione contro il Lecce

La probabile formazione della Juventus e le possibili scelte di Spalletti per la gara contro il Lecce, la prima del 2026 per i bianconeri

La Juventus è pronta per cominciare il suo 2026: i bianconeri ospiteranno il Lecce all’Allianz Stadium. In occasione del match con i giallorossi, sugli spalti ci sarà anche l’ex capitano Danilo, tornato in Brasile nello scorso mercato invernale.

I bianconeri, intanto, si preparano per l’ultima partita del girone d’andata, puntando al quarto successo consecutivo in Serie A dopo quelli con Bologna, Roma e Pisa.

Alla vigilia, Spalletti ha parlato dell’importanza di preparare al meglio le prossime gare, che vedranno la Juventus impegnata anche in Champions League.

Di seguito la probabile formazione dei bianconeri per la gara contro il Lecce.

In porta confermato Di Gregorio, mentre nella linea difensiva a tre dovrebbero esserci ancora Kalulu, Bremer e Koopmeiners, con Kelly che può partire dalla panchina. A centrocampo spazio per McKennie e Cambiaso sulle fasce, con la coppia Locatelli-Thuram in mezzo, e sulla trequarti Conceiçao potrebbe tornare dal 1′ e affiancare Yildiz. In avanti, infine, Openda parte in vantaggio su David per una maglia da titolare.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti

Dove vedere Juventus-Lecce in tv e in streaming

La gara tra Juventus e Lecce è in programma per sabato 3 gennaio all’Allianz Stadium di Torino, calcio d’inizio fissato per le 18:00.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in diretta streaming sempre tramite l’app di DAZN.