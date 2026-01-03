Le formazioni ufficiali schierate da Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco per la sfida della 18esima giornata.

La Juventus torna in campo per la prima sfida di questo 2026 proprio in casa davanti ai propri tifosi. L’appuntamento è fissato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino.

I padroni di casa cercano un’altra vittoria, i 3 punti sarebbero importanti per rimanere in corsa Scudetto con le altre pretendenti. La distanza in classifica è poca e tutto può ancora succedere.

Gli ospiti cercano invece il riscatto dopo la sconfitta contro il Como nell’ultima partita del 2025.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco.

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe

LECCE (4-3-3): Falcone; Matias Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Drame, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

A disposizioni: Samooja, Bleve, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N’Dri, Helgason, Danilo Veiga, Jean, Kuassi, Gorter, Marchwinski

Dove vedere Juventus-Lecce in tv e streaming

La sfida tra Juventus e Lecce, in programma sabato 3 gennaio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, sarà visibile in tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.