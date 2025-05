Cristiano Giuntoli, pochi minuti prima della sfida Champions contro la Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni

Ha iniziato tirando le somme sulla stagione: “Siamo partiti quest’anno con degli obiettivi economici e tecnici per i quali siamo nella parabola corretta. Il prossimo anno saremo molto competitivi a prescindere dalla Champions League. Chiaro che giocarla farebbe la differenza dal punto di vista economico e del prestigio”.

Ha poi parlato di Dusan Vlahovic: “Abbiamo un bellissimo rapporto con Vlahovic e col suo agente. A fine campionato valuteremo se continuare assieme o prendere strade diverse”.

Per poi concludere con: “La giovane età può aiutare, il terreno è molto fertile. I ragazzi hanno dimostrato di sapersela cavare con Thiago Motta e con Tudor. Speriamo continuino così e di qualificarci in Champions League. Tudor ha avuto un bellissimo impatto che sta confermando tutti i giorni. Dopo il Mondiale per Club, dove allenerà lui, decideremo con calma insieme a lui se continuare”