Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: Romagnoli out, Maldini punta
Dopo due vittorie consecutive in campionato, la Juventus ha ritrovato slancio e classifica, rientrando stabilmente nella zona Champions, ma il confronto con la Lazio rappresenta un banco di prova tutt’altro che banale.
All’Allianz Stadium arriva infatti una squadra che all’andata è già riuscita a mettere in difficoltà i bianconeri, e che ora cerca continuità per restare agganciata al treno europeo.
La Juve si presenta alla sfida forte del netto 4-1 rifilato al Parma nell’ultimo turno di Serie A, il secondo successo di fila con ampio margine, ma anche reduce dalla pesante eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Di fronte ci sarà una Lazio rinfrancata dal successo in extremis contro il Genoa, arrivato grazie a un rigore nel finale e utile per risalire fino all’ottavo posto.
Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
JUVENTUS (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal; Mckennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri
A disposizione: Motta, Furlanetto, Gil, Rovella, Dele-Bashiru, Romagnoli, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek
Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming
La partita tra Juventus e Lazio, in programma domenica 8 febbraio alle 20.45, si giocherà all’Allianz Stadium.
La partita sarà disponibile in diretta su DAZN.