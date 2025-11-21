Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, la probabile formazione contro la Fiorentina

Francesco Mastrogiovanni 21 Novembre 2025
Openda, Juventus (imago)

Le possibili scelte di Luciano Spalletti su gli 11 titolari che scenderanno in campo contro la Fiorentina

Fiorentina e Juventus scenderanno in campo sabato 22 novembre alle ore 18:00. Entrambe le squadre sono chiamate a dare una svolta al proprio campionato.

Spalletti è alla sua quarta panchina in bianconero dopo la vittoria all’esordio contro la Cremonese e il doppio pareggio contro Sporting Lisbona e Torino.

Per Vanoli sarà la seconda presenza sulla panchina della Fiorentina dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa.

Di seguito le possibili scelte di Luciano Spalletti su gli 11 titolari che scenderanno in campo.

La probabile formazione della Juventus

Spalletti è orientato a dare continuità al 3-4-2-1. In porta confermato Di Gregorio con Kalulu, Gatti e nuovamente Koopmeiners nel ruolo di braccetto sinistro. A destra dovrebbe rivedersi Mckennie con Cambiaso sull’altra corsia; in mediana confermatissimi Locatelli e Thuram. Per quanto riguarda l’attacco vanno verso la riconferma Conceicao e Yildiz da trequartisti con Openda favorito su Vlahovic per partire dal primo minuto. Il serbo non è ancora al 100% dopo il problema accusato in Nazionale e dovrebbe partire dalla panchina.

Juventus 3-4-2-1 (probabile formazione): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Mckennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti

Francisco Conceiçao, attaccante della Juventus (IMAGO)
Dove seguire la partita in tv e streaming

Fiorentina e Juventus scenderanno in campo sabato 22 novembre presso l’Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile sul canale tv di DAZN e DAZN 1 e in streaming sull’app di DAZN.