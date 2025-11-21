Juventus, la probabile formazione contro la Fiorentina

Le possibili scelte di Luciano Spalletti su gli 11 titolari che scenderanno in campo contro la Fiorentina

Fiorentina e Juventus scenderanno in campo sabato 22 novembre alle ore 18:00. Entrambe le squadre sono chiamate a dare una svolta al proprio campionato.

Spalletti è alla sua quarta panchina in bianconero dopo la vittoria all’esordio contro la Cremonese e il doppio pareggio contro Sporting Lisbona e Torino.

Per Vanoli sarà la seconda presenza sulla panchina della Fiorentina dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa.

Di seguito le possibili scelte di Luciano Spalletti su gli 11 titolari che scenderanno in campo.

La probabile formazione della Juventus

Spalletti è orientato a dare continuità al 3-4-2-1. In porta confermato Di Gregorio con Kalulu, Gatti e nuovamente Koopmeiners nel ruolo di braccetto sinistro. A destra dovrebbe rivedersi Mckennie con Cambiaso sull’altra corsia; in mediana confermatissimi Locatelli e Thuram. Per quanto riguarda l’attacco vanno verso la riconferma Conceicao e Yildiz da trequartisti con Openda favorito su Vlahovic per partire dal primo minuto. Il serbo non è ancora al 100% dopo il problema accusato in Nazionale e dovrebbe partire dalla panchina.

Juventus 3-4-2-1 (probabile formazione): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Mckennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove seguire la partita in tv e streaming

Fiorentina e Juventus scenderanno in campo sabato 22 novembre presso l’Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile sul canale tv di DAZN e DAZN 1 e in streaming sull’app di DAZN.