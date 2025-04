La situazione infortunati in casa Juventus: dallo stop di Lloyd Kelly ai recuperi di Vlahovic e Koopmeiners.

In casa Juventus non arrivano buone notizie per Igor Tudor. Alla ripresa degli allenamenti né Koopmeiners né Vlahovic hanno recuperato e quindi non hanno preso parte all’allenamento con il resto del gruppo.

In vista della sfida di domenica sera contro il Bologna, quindi, l’allenatore croato avrà anche un problema in attacco oltre che in difesa.

Nel reparto offensivo, infatti, mancherà anche Yildiz che è stato espulso per condotta violenta contro il Monza.

In difesa, invece, oltre agli infortuni di Bremer, Cabal, Gatti si è aggiunto quello di Kelly (LEGGI QUI LA NEWS)