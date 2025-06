In vista della partita contro il Wydad Casablanca, si è raccontato in un’intervista in zona mista il centrocampista bianconero Teun Koopmeiners

Manca sempre meno al match tra Juventus e Wydad Casablanca, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club.

In vista dell’incontro con la formazione marocchina, Teun Koopmeiners si è raccontato ai media statunitensi lasciando alcune dichiarazioni.

Tra queste: “Il Mondiale è una bella occasione per tornare a dare una mano ai compagni ma soprattutto per vincere un trofeo con la Juve. Era il mio obiettivo quando sono venuto qui”.

“Adesso sono più tranquillo, ma non è stata una stagione molto bella, sia perché non abbiamo vinto nulla sia per come ho giocato. Non sono contento“.

Juventus, le parole di Koopmeiners in vista del Wydad

Il centrocampista olandese ha poi aggiunto parlando delle aspettative su di lui al suo arrivo in bianconero: “Dovevo fare meglio a prescindere, ma non è stata una stagione facile per nessuno anche perché abbiamo cambiato tanto a tutti i livelli: abbiamo cominciato con molti giocatori nuovi, poi sono cambiati allenatore e la dirigenza e questo non ha aiutato nella nostra crescita. Servono tante partite per imparare quello che il mister ci chiede, per cui credo che il prossimo anno andrà meglio e già qui negli Stati Uniti lavoriamo ogni giorno per quello. Mi è mancata la continuità ma è dipeso da tanti piccoli fattori, per averla c’è bisogno di una squadra forte in cui tutti si aiutino uno con l’altro“.

Koopmeiners ha poi parlato delle sue responsabilità: “Quando ti pagano tanti soldi, per esempio 50 o 60 milioni, e la squadra non va, sei il primo a venire criticato. Io sento questa responsabilità, lo so che devo fare meglio e posso farlo: ho le capacità per giocare nella Juventus e voglio dimostrarlo”.

“Mi sento in debito con la Juve”

Koopmeiners ha poi dichiarato di sentirsi in debito con la sua squadra: “Sì, e in ogni allenamento e in ogni partita voglio dimostrare quello che valgo. Come ho detto, ho solo bisogno di un po’ di tempo, visto che il tendine ancora non lo sento al 100%. L’importante è essere al top per la prima di campionato“.