Juventus-Kolo Muani, proseguono i contatti
Anche nella giornata di oggi la Juventus ha continuato a lavorare per provare a riportare in bianconero Randal Kolo Muani. In questo senso, la chiave potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 29 gennaio, quando si capirà se il Tottenham sarà disposto a liberare il giocatore dopo il suo approdo a Londra a fine mercato estivo.
In caso di apertura da parte del club inglese infatti, per la Juventus si aprirebbe una doppia trattativa. Da un lato il necessario confronto con il PSG, proprietario del cartellino, dall’altro il riavvicinamento al giocatore, con cui il feeling che non si è mai realmente spento. Kolo Muani infatti, la scorsa estate si aspettava di tornare a Torino, prima che l’operazione si arenasse nelle ultime settimane di mercato.