Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Kolo Muani titolare e marcatore in Eintracht Francoforte-Tottenham: le immagini del gol

Redazione 28 Gennaio 2026
L'attaccante del Tottenham, Randal Kolo Muani (IMAGO)
L’attaccante del Tottenham, Randal Kolo Muani (IMAGO)

L’attaccante francese, obiettivo della Juventus, ha segnato la rete del momentaneo 0-1 del suo Tottenham in Champions League

Kolo Muani si mette in mostra in Champions League. L’attaccante francese, sceso in campo titolare col suo Tottenham, ha segnato il gol del momentaneo 0-1 nel match contro l’Eintracht Francoforte. Come vi abbiamo raccontato, la punta è un obiettivo di mercato della Juventus.

I bianconeri vogliono rinforzare l’attacco e stanno lavorando per il ritorno del classe ’98. La squadra allenata da Luciano Spalletti sta proseguendo i contatti per provare a chiudere.

Il giocatore ha un forte feeling con gli ex compagni bianconeri. Per Kolo Muani si tratterebbe della seconda avventura a Torino, dato che ha vestito la maglia della Juventus per 22 partite tra gennaio e luglio 2025.

Al Tottenham, il francese sta faticando ad affermarsi. In questa prima parte di stagione, la punta ha raccolto 2 gol e 3 assist in 23 partite.

La rete di tacco di Kolo Muani contro l’Eintracht Francoforte
L’esultanza con i compagni dopo il gol dello 0-1