Juventus, Kolo Muani titolare e marcatore in Eintracht Francoforte-Tottenham: le immagini del gol

L’attaccante francese, obiettivo della Juventus, ha segnato la rete del momentaneo 0-1 del suo Tottenham in Champions League

Kolo Muani si mette in mostra in Champions League. L’attaccante francese, sceso in campo titolare col suo Tottenham, ha segnato il gol del momentaneo 0-1 nel match contro l’Eintracht Francoforte. Come vi abbiamo raccontato, la punta è un obiettivo di mercato della Juventus.

I bianconeri vogliono rinforzare l’attacco e stanno lavorando per il ritorno del classe ’98. La squadra allenata da Luciano Spalletti sta proseguendo i contatti per provare a chiudere.

Il giocatore ha un forte feeling con gli ex compagni bianconeri. Per Kolo Muani si tratterebbe della seconda avventura a Torino, dato che ha vestito la maglia della Juventus per 22 partite tra gennaio e luglio 2025.

Al Tottenham, il francese sta faticando ad affermarsi. In questa prima parte di stagione, la punta ha raccolto 2 gol e 3 assist in 23 partite.