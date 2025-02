Gol e perseveranza, come Kolo Muani ha cambiato la Juventus

Randal Kolo Muani è sempre più decisivo nella Juventus di Thiago Motta. Se non segna, offre assist decisivi. Vedasi quello a Francisco Conceição nel Derby D’Italia

“Per me sei devastante”, come direbbe il cantante Olly (fresco vincitore di Sanremo 2025) nel suo celebre brano. Randal Kolo Muani e il suo impatto nella Juventus. Ecco come il francese ha cambiato la squadra bianconera.

Dal gol all’esordio contro il Napoli – allo stadio Diego Armando Maradona – all’assist decisivo fornito a Francisco Conceição contro l’Inter. Nel mezzo, altre quattro reti. E pensare che con la maglia del PSG, in 54 presenze, Kolo Muani ha messo a segno 11 reti.

Il francese ha cambiato la Juventus. Non tanto nell’aspetto tattico, visto che – dal suo arrivo – è stato impiegato come punta centrale. Ma in quello mentale. C’è stato un vero e proprio ‘switch’. E di questo ne ha giovato (anche) l’allenatore Thiago Motta.

Contro l’Empoli segna due gol. Fa altrettanto contro il Como. Poi, contro l’Inter, si rivela ancora decisivo: Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi. Supera tre maglie nerazzurre in un attimo. E serve l’assist al portoghese.

Juventus, ecco Kolo Muani: “Si lavora bene”

Che Kolo Muani si fosse ambientato bene lo si era capito subito. “Sta andando tutto nel verso giusto” disse il francese nella sua conferenza stampa di presentazione. “Sono contentissimo di essere qui. Sono stato accolto molto bene, come in una grande famiglia”. (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

Dal rapporto con Thiago Motta al modo di lavorare. “Ho parlato con l’allenatore, coi capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni. Francamente, mi sento proprio bene. Si lavora molto, ma si lavora bene”.

