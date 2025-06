Accordo tra Psg e Juventus: Kolo Muani parteciperà al Mondiale per Club con i bianconeri

La Juventus avrà Randal Kolo Muani al Mondiale per Club: trovato l’accordo con il Paris Saint Germain.

La sua presenza non era prevista nel contratto iniziale tra le due squadre e potrebbe essere un segnale per quanto riguarda la sua permanenza in bianconero anche nella prossima stagione.

Ricordiamo che l’attaccante è arrivato a Torino nel mercato di gennaio, in prestito secco.

La Juventus potrà dunque contare sull’attaccante francese per la competizione negli Stati Uniti.

I numeri di Kolo Muani

L’esperienza alla Juventus per l’attaccante, iniziò nel migliore dei modi. L’attaccante segnò 5 gol nelle sue prime tre partite in Serie A. Poi una pausa dal gol durata due mesi e mezzo.

I numeri in bianconero sono comunque di tutto rispetto: 8 gol e 1 assist in 19 partite stagionali. Igor Tudor al Mondiale per Club avrà un’arma in più.