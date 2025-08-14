Juventus, si avvicina il ritorno di Kolo Muani: accelerata in queste ore

Randal Kolo Muani, Juventus (Imago)

La Juventus si avvicina al Kolo Muani: il francese potrebbe arrivare anche senza uscite

Kolo Muani si avvicina alla Juventus. Ci sono stati contatti positivi nelle ultime ore tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain per il ritorno dell’attaccante francese a Torino.

Comolli e Modesto hanno deciso di accelerare per l’attaccante che ha già vestito la maglia bianconera nella seconda parte della scorsa stagione, decidendo di prelevarlo dai parigini anche a prescindere dalla cessione di Vlahovic.

L’operazione si farà in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con il Paris Saint-Germain che ha chiesto 65 milioni totali: la Juventus va avanti per trovare l’intesa, e la speranza del club è che l’operazione si possa chiudere in tempi brevi.

Kolo Muani è quindi pronto a tornare a vestire la maglia bianconera, dopo averlo fatto in 22 occasioni la scorsa stagione.