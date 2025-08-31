Juventus-Kolo Muani, si continua a lavorare per cambiare formula

La Juventus continua a lavorare per Kolo Muani, che vuole solo i bianconeri: le ultime

La Juventus è continuamente al lavoro per riportare Randal Kolo Muani in bianconero dopo i sei mesi della passata stagione. Più precisamente, come raccontato nei giorni scorsi, il club sta cercando di cambiare la formula per impattare meno sul bilancio.

Nello specifico, si punta al prestito oneroso con obbligo che scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni. Questo, appunto, per rispettare tutti i paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Il PSG, al momento, rimane fermo sulle proprie posizioni, con il giocatore che, però, continua a spingere per il trasferimento in bianconero come dall’inizio di questa sessione di calciomercato.

Ancora tutto aperto, dunque, in queste ultime ore in attesa della chiusura alle 20:00 di lunedì 1 settembre. Last minute si pensa anche a Zhegrova dal Lille (QUI I DETTAGLI)