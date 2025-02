Juventus, corsa contro il tempo per Kelly: ecco cosa manca

Svolgimento delle pratiche burocratiche per il visto in corso: è corsa contro il tempo

Già arrivato a Torino nella serata di ieri, Lloyd Kelly non è ancora sicuro del suo trasferimento alla Juventus.

Il calciatore inglese, in quanto extracomunitario, deve ottenere il visto per il permesso di lavoro in Italia, ora è una vera e propria corsa contro il tempo.

In questo momento, è in corso lo svolgimento delle pratiche burocratiche per ottenere il visto.

La situazione però non dipende dalla Juventus, che può solo sperare che si risolva entro la fine del mercato.