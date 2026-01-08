Juventus, Kelly recuperato verso la Cremonese
La Juventus potrà contare sul recupero di Lloyd Kelly nella sfida contro la Cremonese: le ultime sul giocatore inglese
Buone notizie in casa Juventus, con Spalletti che può contare sul recupero di Lloyd Kelly in vista della Cremonese.
Il difensore inglese era rimasto a riposo nella partita contro il Sassuolo, vinta dai bianconeri per 0-3.
Tutto a causa di un affatticamento muscolare, con l’ex calciatore della Premier League che era stato impiegato per ben nove partite consecutive.
Problema che è superato per il calciatore che, come riferito da Paolo Aghemo su Sky Sport 24, sarà a disposizione di Spalletti per la gara casalinga contro la Cremonese.