Juventus, Kelly recuperato verso la Cremonese

Redazione 8 Gennaio 2026
Kelly, difensore della Juventus (Imago)
La Juventus potrà contare sul recupero di Lloyd Kelly nella sfida contro la Cremonese: le ultime sul giocatore inglese

Buone notizie in casa Juventus, con Spalletti che può contare sul recupero di Lloyd Kelly in vista della Cremonese.

Il difensore inglese era rimasto a riposo nella partita contro il Sassuolo, vinta dai bianconeri per 0-3.

Tutto a causa di un affatticamento muscolare, con l’ex calciatore della Premier League che era stato impiegato per ben nove partite consecutive.

Problema che è superato per il calciatore che, come riferito da Paolo Aghemo su Sky Sport 24, sarà a disposizione di Spalletti per la gara casalinga contro la Cremonese.

 