Il racconto di Lloyd Kelly sui retroscena del suo arrivo alla Juventus.

Lloyd Kelly torna a parlare del suo arrivo alla Juventus negli studi del Creator Lab, all’interno di Small Talk, il podcast originale prodotto dal club bianconero .

“A dire il vero, non me lo aspettavo perché in quel momento, anche se non giocavo molto al Newcastle, ero comunque uno dei senatori del gruppo e mi sentivo importante“, ha esordito.

Poi continua: “Il mio agente mi ha chiamato e mi ha semplicemente chiesto: ‘Ti piacerebbe trasferirti alla Juventus?’ Ho impiegato dieci secondi per capire cosa intendesse e poi ho risposto di sì. Andiamo. Anche se la porta fosse stata solo socchiusa, avrei detto: ‘Spingiamo per aprirla’. Per fortuna è successo davvero“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Kelly.

Juventus, le parole di Kelly

Kelly continua spiegando le dinamiche che hanno portato al gol contro il Borussia Dortmund in Champions League: “Il mister l’ha comunicato a Locatelli e Locatelli l’ha riferito a me. Ero già salito prima, ma poi sono tornato indietro perché loro erano ripartiti in contropiede“.

Infine conclude: “La palla poi è tornata giocabile e ho dovuto scegliere se andare di nuovo o restare. Alla fine si è rivelata la scelta giusta“.