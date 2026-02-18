Dopo il recente caso che ha coinvolto Vinicius Jr. nel corso di Benfica-Real, anche il difensore della Juventus Kelly è stato vittima di razzismo

“Nella mia vita ho sempre accettato le critiche. Tutti hanno diritto di dire la loro opinione, ma non se diventa caso di razzismo“.

Così Lloyd Kelly, difensore inglese della Juventus, ha denunciato un insulto razzista rivolto nei suoi confronti sui social nella mattinata di mercoledì 18 febbraio 2026.

Caso che segue quello capitato nel corso del playoff di Champions League tra Benfica e Real Madrid, che ha avuto come protagonisti Prestianni e Vinicius Jr.

“Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze“, ha poi aggiunto il difensore bianconero nella storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Juventus, Kelly vittima di razzismo

Con uno screen pubblicato sui propri profili è iniziata la mattinata di Kelly che segue la sconfitta arrivata in Champions League contro il Galatasaray per 5-2. Una frase infelice e razziale, che ha portato il giocatore ad attivarsi anche dal punto di vista legale.

Episodio che colpisce ancora di più visto quanto successo poche ore prima in campo europeo con Vinicius Jr., che ha portato tante figure a esporsi. Dai diretti interessati fino a Mbappé, passando per Mourinho al comunicato poi della UEFA, per episodi che non devono più trovare spazio, né sul terreno di gioco né fuori.