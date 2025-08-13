Juventus, John Elkann: “La squadra sente l’amore dei tifosi. Dobbiamo tornare a vincere”

L’amministratore delegato di Exor John Elkann ha parlato della stagione della Juventus in occasione dell’amichevole in famiglia

Amichevole in famiglia per la Juventus. Oggi, 13 agosto, i bianconeri di Tudor hanno sfidato la Next Gen. La partita è stata interrotta sul 2-0 in favore dei “grandi” dalla solita invasione di campo dei tifosi.

John Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni all’intervallo dell’amichevole. L’AD di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, ha esordito dicendo: “È un momento fantastico per la Juve, è una festa in famiglia, è una tradizione vedere i campioni che giocano contro il futuro. La giornata di oggi rappresenta questo, l’abbiamo visto con la premiazione dell’Under 16 che ha vinto il campionato e la Primavera Woman. È un momento unico in cui tante famiglie sono qui e tante altre guardano da casa“.

Elkann ha continuato così: “C’è tantissima passione e amore. C’è fede juventina, la squadra la sente, la Juve è gioventù ed essere qui con il futuro ci ha sempre reso forti, partire dalle nostre radici e vedere crescere i nostri giovani è qualcosa di straordinario, siamo orgogliosi in quanto Juventus“.

John Elkann ha concluso stabilendo l’obiettivo per la stagione bianconera. L’Amministratore Delegato della Juventus è stato chiaro: “L’obiettivo è vincere“.