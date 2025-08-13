Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, John Elkann: “La squadra sente l’amore dei tifosi. Dobbiamo tornare a vincere”

Redazione 13 Agosto 2025
John Elkann, amministratore delegato di Exor
L’amministratore delegato di Exor John Elkann ha parlato della stagione della Juventus in occasione dell’amichevole in famiglia

Amichevole in famiglia per la Juventus. Oggi, 13 agosto, i bianconeri di Tudor hanno sfidato la Next Gen. La partita è stata interrotta sul 2-0 in favore dei “grandi” dalla solita invasione di campo dei tifosi.

John Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni all’intervallo dell’amichevole. L’AD di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, ha esordito dicendo: “È un momento fantastico per la Juve, è una festa in famiglia, è una tradizione vedere i campioni che giocano contro il futuro. La giornata di oggi rappresenta questo, l’abbiamo visto con la premiazione dell’Under 16 che ha vinto il campionato e la Primavera Woman. È un momento unico in cui tante famiglie sono qui e tante altre guardano da casa“.

Elkann ha continuato così: “C’è tantissima passione e amore. C’è fede juventina, la squadra la sente, la Juve è gioventù ed essere qui con il futuro ci ha sempre reso forti, partire dalle nostre radici e vedere crescere i nostri giovani è qualcosa di straordinario, siamo orgogliosi in quanto Juventus“.

John Elkann ha concluso stabilendo l’obiettivo per la stagione bianconera. L’Amministratore Delegato della Juventus è stato chiaro: “L’obiettivo è vincere“.