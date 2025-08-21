Juventus, Joao Mario: “Un orgoglio essere qui. Voglio dare il mio meglio”

Le parole di Joao Mario, esterno arrivato nelle scorse settimane alla Juventus, durante la sua conferenza stampa di presentazione

Joao Mario è diventato un nuovo giocatore della Juventus qualche settimana fa, e aveva svolto le visite mediche nel primo giorno di ritiro dei bianconeri.

Il terzino portoghese ha poi svolto il ritiro in Germania con i compagni, ed è già sceso in campo nelle amichevoli contro Reggiana, Borussia Dortmund e Atalanta.

A pochi giorni dall’esordio in campionato della Juventus contro il Parma, Joao Mario si presenta in conferenza stampa.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Juventus, Joao Mario: “Mi ha sorpreso la grandezza di questo club”

Joao Mario ha cominciato così: “Io faccio parte di un gruppo con qualità enorme e sono stati giorni molto duri per preparare al meglio questa stagione. Adesso siamo pronti per l’inizio della stagione. Io devo essere un giocatore offensivo per aiutare la squadra. Sto lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra“.

Ha proseguito parlando dell’impatto con la Juventus: “Mi ha sorpreso la grandezza di questo club. Qua c’è una grande storia. Per me è un grande orgoglio far parte di questo squadra. Vorrei contribuire a raggiungere il maggior numero di vittorie possibile per il club.Io vengo da un grande club come il Porto che è abituato a competere ad alti livelli, perciò mi sento preparato mentalmente e fisicamente. Io sono motivato per fare tutto questo. La Juventus è abituata a vincere e ha questo obiettivo ogni stagione. La mia esperienza passata mi aiuta in questo. Voglio dare il meglio qui“.

Juventus, le parole di Joao Mario

L’esterno ha parlato del match in programma contro il Parma e dell’importanza dei difensori nella storia della Juve: “La partita di domenica sarà difficile perchè sappiamo che il campionato italiano è molto competitivo e non esistono partite facili. In questa settimana abbiamo preparato punti forti e deboli dell’avversario e l’obiettivo sarà quello di tutte le partite: vincere. La Juventus ha una tradizione di grandi leggende non solo a livello difensivo, il mio obiettivo è quello di migliorare a livello difensivo e credo non ci sia miglior posto della Juventus per evolvere questo aspetto“.

Ha concluso parlando del legame con Francisco Conceiçao: “Ovviamente Conceicao mi ha aiutato tanto, perchè giocavamo insieme al Porto. Però tutti i compagni mi hanno accolto bene e ho legato con tutti“.