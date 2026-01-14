24 ore da giocatore della Juve: il racconto dello youtuber Jesser

Jesser, noto influencer e youtuber statunitense, vive per 24 ore l’esperienza di un nuovo giocatore della Juventus.

“Alla Juve per un giorno”. No, non è il nome di un nuovo film, ma è quelli che è successo a un noto youtuber americano, il quale ha documentato dall’interno alcune delle fasi più rappresentative della quotidianità bianconera. Il creator statunitense ha infatti seguito un percorso simile a quello riservato ai calciatori appena arrivati: dalle visite mediche allo shooting di presentazione presso lo Juventus Creator Lab, fino alla scoperta del Training Center alla Continassa e alle sessioni di allenamento tra campo e palestra.

Jesser, all’anagrafe Jesse Riedel, è uno dei content creator sportivi più seguiti a livello internazionale. Nonostante la sua carriera nasca nel mondo del basket, nel tempo il suo percorso si è ampliato includendo altre realtà sportive, e in questo caso, quella del calcio.

Su YouTube conta 36,7 milioni di iscritti, mentre su Instagram è seguito da circa 3 milioni di utenti. A questi si aggiungono i 2,4 milioni di follower su TikTok, i quali lo rendono uno dei creator sportivi più rilevanti a livello globale.

Alla Juve per un giorno

L’iniziativa con la Juventus rientra in un più ampio percorso di collaborazione tra i club sportivi e personaggi provenienti dal mondo dei social. Attraverso questo tipo di contenuti infatti, la società bianconera apre le proprie strutture a un pubblico internazionale, e soprattutto, più “giovane”.

L’esperienza raccontata da Jesser è un esempio di come il calcio stia progressivamente integrando il racconto social all’interno delle proprie strategie di visibilità. Un modus operandi che permettere in primis di intercettare nuove fasce di pubblico, e anche di rafforzare la presenza del brand Juventus anche al di fuori dei confini strettamente sportivi.