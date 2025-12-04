Il comunicato del club bianconero

Intervenuto chirurgico perfettamente riuscito per Federico Gatti.

Costretto allo stop in Coppa Italia durante la gara contro l’Udinese gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione del menisco.

Nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, il difensore bianconero si è operato.

Questa la nota del club bianconero: “Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo”.