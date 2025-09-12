La Juventus deve fare i conti con gli infortunati in vista della sfida con l’Inter: ecco tutti gli assenti sponda bianconera.

La terza giornata di campionato regalerà già uno dei match più attesi di tutta la stagione. Stiamo parlando del Derby d’Italia tra Juventus e Inter. I bianconeri accoglieranno i nerazzurri all’Allianz Stadium sabato 13 settembre alle ore 18.

Igor Tudor dovrà però fare i conti con gli infortunati. Primo su tutti Edon Zhegrova, che ha confermato la sua assenza durante la conferenza di presentazione nella giornata di ieri, giovedì 11 settembre.

Il classe ’99 ha dichiarato: “Non farò parte della partita, devo ancora lavorare. So l’importanza della partita e sosterrò la squadra. Penso che molto presto sarò pronto e potrò riprendere“.

Ancona in dubbio per il big match è la presenza di Francisco Conceição, rientrato dall’Ungheria, dove si trovava in ritiro con la Nazionale. Il portoghese ha infatti svolto un lavoro personalizzato a causa di un affaticamento muscolare. Tudor, durante la conferenza stampa alla vigilia, ha commentato: “È al 50%, vedremo“.