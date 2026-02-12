Juventus, Holm: “Spero di rimanere qui. Inter? Vincere sarebbe una grande opportunità”

All’antivigilia di Inter-Juventus, valida per la 25esima giornata di Serie A, Emil Holm ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky.

Solo poche ore, e le stagioni di Inter e Juventus, potrebbero cambiare radicalmente. Il derby d’Italia che andrà in scena sabato 14 febbraio a San Siro infatti, ha un peso specifico differente da tutti gli altri, sia per il momento in cui arriva, che per la classifica del campionato.

A poco meno di due giorni dal big match, il neo esterno destro bianconero, Emil Holm, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Lo svedese ha esordito così: “Tutti mi hanno dato una grossa mano, dai ragazzi al mister e allo staff, per inserirmi al meglio all’interno del gruppo. Il mio obiettivo è quello di rimanere qui anche dopo l’estate, e quindi darò il 100% affinché questo avvenga”.

Sul rapporto con Luciano Spalletti: “Mi conosce dai tempi in cui giocavo allo Spezia. Da quando sono arrivato non abbiamo parlato tantissimo, ma lo reputo comunque un approccio positivo. Ruolo in campo? Il mister mi chiede di spingere tanto, e di dare il massimo. Ogni giorno cerco di imparare qualcosa da lui”.

Holm: “Kenan ha una qualità incredibile. Inter? Vincere sarebbe un’opportunità”

La prima impressione sui compagni, e in particolare su Yildiz: “Ho giocato contro di lui in allenamento, Kenan è forte, si vede subito che ha una qualità differente“.

E sulla sfida con l’Inter: “Può essere un punto di svolta, soprattutto per la nostra classifica. La stagione però è ancora lunga, però è ovvio, vincere sarebbe una grande opportunità“.