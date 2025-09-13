Juventus-Inter, il Derby d’Italia è bianconero: Adzic segna al novantesimo da 30 metri il gol del 4-3

Gol decisivo di Vasilije Adžić in Juventus-Inter: il Derby d’Italia termina 4-3 per i bianconeri.

Il Derby d’Italia lo decide Vasilije Adžić. La rete del classe 2006 regala la momentanea vetta della classifica di Serie A ai bianconeri.

Nei minuti di recupero il calciatore montenegrino, che è subentrato al minuto 74 del match al posto di Koopmeiners, ha segnato il gol decisivo per gli uomini di Tudor.

Si è fatto spazio con la palla tra i piedi sull’out di sinistra e ha battuto Sommer con un tiro dai trenta metri che si è insaccato nell’angolo alto della porta difesa dal portiere svizzero. Dopo il controllo del VAR per un presunto fallo, il direttore di gara Colombo ha convalidato il gol dei bianconeri.

Al termine della partita il classe 2006 ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare quanto accaduto durante il Derby d’Italia.

Juventus, le parole di Adzic

Sulla sua esultanza Adzic ha commentato: “È un sogno fare un gol così importante per la Juventus adesso dobbiamo continuare a lavorare. Lotteremo per lo scudetto come ha detto il mister“.

Infine ha concluso: “Devo ringraziare il mister e lo staff per avermi fatto entrare in una partita così importante“.