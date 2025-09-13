Juventus-Inter, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali del Derby d’Italia: all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Inter.
Il Derby d’Italia si prende la scena nella terza giornata di Serie A: Juventus e Inter si sfidano all’Allianz Stadium nel match delle 18:00.
La squadra di Igor Tudor si presenta alla sfida con 6 punti su altrettanti disponibili, dopo le vittorie con Genoa e Parma. I bianconeri cercano il colpo grosso fin da subito, provando a pendere un leggero vantaggio.
Discorso diverso per i nerazzurri: l’Inter è uscita sconfitta dal proprio campo nell’ultimo match contro l’Udinese, mentre ha trovato i tre punti nella prima giornata con un rotondo 5-0 contro il Torino.
Ora, tocca al Derby: le formazioni ufficiali della partita.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Koopmeiners; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Cabal, Joao Mario, Adzic, Kostic, Openda David
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Dimarco, Palacios, Luis Henrique, Sucic, Diouf, Zielisnki, Frattesi, Bonny, F.P Esposito
Dove vedere Juventus-Inter in TV e streaming
La partita tra Juventus e Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN.