I convocati della Juventus per il Derby d’Italia contro l’Inter: torna Andrea Cambiaso per Thiago Motta.

Dopo il rocambolesco 4-4 dell’andata, Juventus e Inter si ritrovano nuovamente faccia a faccia in campionato per un Derby d’Italia che promette spettacolo.

Questa volta il teatro della sfida sarà l’Allianz Stadium, con il fischio d’inizio fissato per oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 20:45. Un match cruciale per entrambe le squadre, con i bianconeri a caccia di punti preziosi nella corsa alla Champions League e i nerazzurri determinati a restare in scia al Napoli nella lotta per il titolo.

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati, scegliendo con cura gli uomini su cui puntare per provare a fermare la formazione di Simone Inzaghi.

I bianconeri ritrovano Andrea Cambiaso, che sarà a disposizione dopo gli acciacchi fisici delle ultime settimane.

I convocati della Juventus per l’Inter

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Renato Veiga, Cambiaso, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Mbangula, Kolo Muani, Weah

