Domenica 16 febbraio tocca a Juventus-Inter: l’arbitro del Derby d’Italia sarà Maurizio Mariani.

L’attesa è finita: domenica 16 febbraio andrà in scena l’attesissimo Derby d’Italia tra Juventus e Inter, valido per la 25ª giornata di Serie A.

Il big match si disputerà all’Allianz Stadium e sarà diretto da Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia.

La sfida tra bianconeri e nerazzurri si preannuncia carica di tensione ed emozioni, con le due squadre che si giocano punti pesanti in classifica. Da un lato la Juventus, guidata da Thiago Motta, che vuole continuare il filotto di tre vittorie consecutive e proseguire la corsa alla Champions League. Dall’altro, l’Inter di Simone Inzaghi punta ad agganciare il Napoli in vetta alla classifica.

Per dirigere un incontro di tale importanza, la scelta dell’AIA è ricaduta su Maurizio Mariani, arbitro esperto con un curriculum di oltre 150 partite dirette in Serie A. Il fischietto di Aprilia avrà il compito di gestire una gara che, storicamente, non è mai priva di episodi controversi e momenti di alta tensione. È la terza volta in carriera per Mariani: ha diretto Inter-Juventus, terminata 1-1, del 24 ottobre 2021, oltre che Juventus-Inter di Coppa Italia, finita 0-0, del 9 febbraio 2021.

L’appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio, quando Juventus e Inter si sfideranno in una partita che, come sempre, promette spettacolo e colpi di scena. Per Mariani non è il primo Derby in stagione: l’arbitro ha anche diretto la sfida tra i nerazzurri e il Milan del 22 settembre, oltre che Inter-Napoli del 10 novembre e Juventus-Fiorentina del 29 dicembre.

Juventus-Inter: l’arbitro sarà Mariani

Ecco la composizione della squadra arbitrale per il big match dell’Allianz Stadium:

Arbitro: Maurizio Mariani

Assistenti: Giallatini e Colarossi

Il quarto uomo sarà Zufferli. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Di Bello Avar.

--> --> -->-->