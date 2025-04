Le novità dall’allenamento della Juventus: McKennie torna in gruppo, differenziato per Koompeiners. Terapie per Yildiz.

La Juventus ritrova un sorriso in vista del rush finale di stagione: Weston McKennie è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Una notizia importante per Igor Tudor, che potrà contare sul centrocampista statunitense in vista dei prossimi impegni cruciali in campionato.

Resta invece ancora da valutare la situazione di Teun Koopmeiners, che continua a lavorare a parte svolgendo un programma differenziato. Il centrocampista olandese non è ancora rientrato in gruppo e verrà monitorato giorno per giorno dallo staff medico.

Infine, Kenan Yildiz ha svolto terapie a causa di una contusione alla coscia. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma sarà necessario attendere i prossimi allenamenti per capire se potrà essere disponibile nel weekend.

La Juventus, attualmente in lotta per consolidare un posto in Champions League, monitora attentamente ogni recupero.

Tudor spera di avere quanti più elementi possibili a disposizione per affrontare le prossime sfide con la rosa al completo: McKennie torna a disposizione, mentre bisognerà attendere per capire se Kenan Yildiz e Teun Koompeiners saranno a disposizione per la prossima gara.

La Juventus sarà in trasferta a Parma nel lunedì di Pasquetta: calcio d’inizio alle ore 20:45 del 21 aprile.