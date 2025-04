Verso Parma-Juventus non cambia molto la situazione infortuni in casa bianconera: continuano le terapie per Yildiz mentre Perin e Veiga tornano in gruppo.

Verso la sfida di Pasquetta, lunedì 21 aprile, tra Parma e Juventus arrivano novità sugli infortuni dall’infermeria bianconera.

Buone notizie per Tudor. Nella sessione di allenamento odierna sono tornati in gruppo Mattia Perin e Renato Veiga.

Non cambia invece la situazione di Kenan Yildiz che continua le terapie a causa di una forte contusione alla coscia. Il numero 10 è in dubbio per la prossima sfida di campionato.

Come annunciato ieri, mercoledì 16 aprile, continuano il lavoro differenziato McKennie, Koopmeiners e Mbangula. Le loro condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Juventus, gli indisponibili verso Parma

Si allunga la lista degli indisponibili della Juventus per la sfida del prossimo 21 aprile contro il Parma. Oltre all’assenza sicura di Gatti, Cabal, Bremer e Milik a forte rischio è anche la presenza di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero sta continuando le terapie dopo una forte contusione alla coscia.

