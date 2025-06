Juventus, è il giorno del rinnovo di Igor Tudor: gli aggiornamenti | LIVE

In casa Juventus è il Tudor-Day. Oggi, 13 giugno, l’allenatore firmerà il prolungamento di contratto. Segui tutti gli aggiornamenti

La Juventus e Igor Tudor sono pronti a continuare insieme. Oggi, venerdì 13 giugno, l’allenatore si recherà alla Continassa insieme al suo procuratore Anthony Seric per firmare il prolungamento di contratto con i bianconeri.

Come vi abbiamo raccontato, negli scorsi giorni le parti hanno trovato l’accordo per proseguire insieme il percorso iniziato il 23 marzo. Tudor si lega alla Juventus con un contratto biennale, fino al 2027, con opzione per il terzo anno a favore del club.

Dunque, l’allenatore guiderà i bianconeri anche nel Mondiale per Club. La Juventus giocherà la sua prima partita giovedì 19 giugno alle ore 3:00 contro l’Al-Ain.

Il prolungamento è una manifestazione di stima da parte della società nei confronti di Tudor, il cui arrivo alla Continassa ha permesso alla Juventus di centrare il quarto posto in Serie A e la conseguente qualificazione alla Champions League 2025/2026.

Juventus, è il Tudor-Day

In attesa di aggiornamenti…