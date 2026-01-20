Juventus, chiesto Gudmundsson alla Fiorentina: “no” della viola

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina (IMAGO)

La Juventus ha chiesto alla Fiorentina Gudmundsson in prestito: muro dei viola

Oltre a una prima punta (per cui sono vivi i contatti con En-Nesyri) e a un esterno destro, la Juventus è anche alla ricerca di un vice Yildiz.

In questo senso i bianconeri stanno valutando diversi nomi, tra cui anche quello di Albert Gudmundsson.

La dirigenza della Juve – su tutti Ottolini, che lo ha avuto al Genoa – ha richiesto alla Fiorentina il prestito dell’islandese, ricevendo però un “no” deciso del club viola che non lo ritiene sul mercato.

Per il club toscano, l’islandese è considerato incedibile.