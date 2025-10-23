Il dato sui gol e le mancate vittorie dei bianconeri

La Juventus non segna per la terza sfida consecutiva. Un dato molto particolare quello dei bianconeri che, contro il Milan, il Como e il Real Madrid, non sono riusciti mai ad andare in rete.

Ma esattamente… da quando non accadeva che i bianconeri non riuscissero a segnare per tre gare consecutive? Ben 15 anni. Era il 2011 e la Juventus attraversava un periodo difficile a causa delle tre sconfitte (senza trovare il gol) arrivate contro il Lecce, il Bologna e il Milan.

Chi c’era in campo? Da Barzagli a Chiellini fino a Felipe Melo e Buffon. O ancora. Sorensen, Krasic, Matri. Luigi Del Neri sedeva sulla panchina dei bianconeri .

Dai gol alle mancate vittorie. Con la sconfitta arrivata contro il Real Madrid, infatti, la formazione di Igor Tudor è arrivata a quota sette sfide senza vittoria.

La Juventus non vince: il dato sulla stagione 2008/09

Borussia Dortmund, Hellas Verona, Atalanta, Villarreal, Milan, Como e Real Madrid. Cinque pareggi e due sconfitte. La Juventus non vince da sette partite ma, nella stagione 2008/2009 si toccò la quota delle otto gare senza successo.

ChievoVerona, Genoa, Inter, Lazio, Reggina, Lecce, Milan e Atalanta. La Juventus di Claudio Ranieri, nella stagione 2008/2009, rimediò sei pareggi e due sconfitte per un totale di otto partite senza vittoria.