Juventus, emergenza gol di testa: 10 subiti solo in Serie A

Il Parma sconfigge la Juventus, che subisce ancora una volta gol di testa: per i bianconeri è la decima volta in campionato

La Juventus ha perso una gara importante per la corsa Champions. I bianconeri sono usciti sconfitti dal Tardini senza trovare la rete: non accadeva dal 3-0 in casa della Fiorentina. Dall’arrivo di Tudor, la Juventus aveva conquistato due vittorie e un pareggio.

Adesso per i bianconeri si complica la lotta per il quarto posto, che al momento è occupato dal Bologna. I rossoblù si trovano a +1, e la squadra di Tudor è stata agganciata dalla Lazio, che ha vinto 2-0 in casa del Genoa.

Insomma, il finale di campionato sarà aperto su tantissimi fronti, dallo scudetto alla Champions League. Proprio per questo, la Juventus punta a rialzarsi presto dopo la sconfitta di Parma, e dovrà lavorare su diversi aspetti: “È mancato un po’ di tutto” ha dichiarato Tudor nel post partita.

Qualcosa che invece manca da diverse partite, invece, è la sicurezza sui colpi di testa. Per i bianconeri è diventata una costante negativa durante tutta la stagione, e contro il Parma si è confermato un punto debole su cui insistere.

Juventus, il dato sui gol di testa

La Juventus ha subito 31 gol in questa Serie A. Di questi, ben 10 sono arrivati su colpo di testa, una situazione che i bianconeri hanno sofferto in modo evidente in campionato. L’ultima rete era arrivata proprio così: contro il Lecce, infatti, Baschirotto aveva accorciato le distanze anticipando la difesa bianconera di testa.

Con il gol di Pellegrino, la Juventus ha confermato le sue difficoltà: anche all’andata il Parma aveva segnato la rete del vantaggio di testa con il suo capitano Delprato. Oltre ai gialloblù, anche il Venezia ha trovato due reti di testa contro la squadra allora allenata da Motta. Gli altri gol sono arrivati contro Lecce, Fiorentina, Atalanta, Napoli, Empoli e Como.