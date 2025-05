Le parole di Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, a pochi attimi dal fischio d’inizio del match con il Venezia

Nella serata di oggi, 25 maggio, sono ben 12 le squadre impegnate in campo per disputare la loro 38esima e ultima giornata di Serie A.

Tra queste c’è anche la Juventus, che tra qualche minuto scenderà in campo per giocare l’ultimo atto di questa stagione contro il Venezia.

Per i bianconeri la partita rappresenta l’ultima possibilità per centrare il quarto posto in classifica per la Champions League.

A saperlo bene è anche Cristiano Giuntoli, che a pochi minuti dalla sfida con gli arancioneroverdi ha parlato nella consueta intervista pre-partita.

Juventus, le parole di Giuntoli prima del Venezia

Giuntoli ha iniziato così la sua intervista: “È importante a prescindere, sia dal punto di vista economico che di prestigio è una partita fondamentale. Siamo sempre la Juventus, abbiamo passato un anno difficile immersi in tati infortuni, è stata un’impresa essere qui stasera ma siamo consci che la squadra possa diventare presto competitiva con qualche acquisto mirato“.

Il Managing Director Football bianconero ha poi continuato e e concluso così: “Abbiamo detto fin dall’inizio che vogliamo fare il Mondiale con Tudor, siamo molto contenti del suo operato. Stiamo parlando con Ajax e Fenerbahce per Rugani e Kostic, e vogliamo sistemare di Kolo Muani e Veiga perché con Conceicao siamo già a posto“.

Ai microfoni di DAZN, infine, Giuntoli ha risposto così su Antonio Conte: “Conte? Mi limito a fare i complimenti al Napoli e basta“.