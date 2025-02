Le parole in esclusiva a Sky Sport del Managing Director Football del club bianconero

“Thiago Motta non è in discussione“. Così, Cristiano Giuntoli in esclusiva a Sky Sport, ha chiarito la posizione dell’allenatore della Juventus.

Il giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Empoli (3-5 dopo i calci di rigore), il Managing Director Football ha analizzato il momento e la stagione della Juventus.

“Siamo in linea con quello che ha detto Motta dopo la partita – l’allenatore ha parlato di vergogna – . Ieri abbiamo fatto una prestazione inaccettabile: venivamo da 4 vittorie, siamo molto dispiaciuti e un po’ arrabbiati”.

La società prima degli allenamenti ha voluto parlare con la squadra: “Ci siamo trovati con Maurizio Scanavino, Ferrero, il mister e abbiamo parlato a tutti. Loro per primi, sono convinti di poter fare di più e di raggiungere l’obiettivo Champions”.

Juventus, Giuntoli: “Convinti che il progetto darà soddisfazioni”

Giuntoli ha poi proseguito analizzando il progetto intrapreso con l’arrivo di Motta: “Siamo convinti che il progetto sia importante, sta creando valore e in futuro ci darà soddisfazioni. Siamo convinti che il progetto e la squadra daranno soddisfazioni”.

Il Managing Director Football è poi tornato sulle parole di Motta: “Pretendere senza dare? Ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità”.

Il dirigente bianconero ha parlato anche degli investimenti effettuati durante la sessione di calciomercato estiva: “Abbiamo cambiato tanto e investito su profili che in passato hanno fatto grandi prestazioni. Siamo convinti le faranno anche con la Juventus”.

Giuntoli ha poi concluso: “Siamo sempre responsabili di quello che succede e siamo consapevoli di tutto questo. Siamo responsabili nei confronti di proprietà e tifosi”.