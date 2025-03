Le parole del Managing Director Football della Juventus in occasione della conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor.

La Juventus inizia il nuovo corso, il secondo di questa stagione. Da Thiago Motta a Tudor, dalla difesa a 4 a quella, presumibilmente, a 3, da Vlahovic fuori dal progetto a dentro.

Tante cose sono cambiate e tante altre ne cambieranno in casa juventina, in un finale di stagione che ha come unico e imprescindibile obiettivo quello di qualificarsi alla prossima Champions League.

Il presente, ora, si chiama Igor Tudor. L’allenatore croato si presenta alla stampa con la consueta conferenza di presentazione (SEGUILA QUI)

A margine dell’appuntamento ha parlato anche il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli. Di seguito le sue parole.

Juventus, le parole di Cristiano Giuntoli

Queste, le parole di Giuntoli: “Buongiorno a tutti. Volevo cominciare questa conferenza e salutare Motta e tutto il suo staff per l’impegno profuso in questi mesi. Volevo fare chiarezza del mio rapporto con Thiago che è e rimarrà un grande rapporto, di stima e rispetto. Credo che possa fare l’allenatore ad alti livelli e gli auguro ogni bene. Dopo Firenze ci siamo presi un po’ di tempo e a mente fredda abbiamo analizzato l’andamento delle ultime gare che ha destato preoccupazione, non solo per le sconfitte“.

Il Managing Director Football bianconero ha poi proseguito: “Abbiamo deciso di dare una sterzata. La scelta è andata subito su Igor, non solo per il suo passato da calciatore e vice allenatore della Juve che lo aiuterà a integrarsi, ma soprattutto per le sue qualità tecniche, umane e morali. Rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è continuare insieme perché crediamo possa avere qualità importanti per continuare il progetto. Siamo convinti e fiduciosi per il futuro di questa squadra, data la giovane età e l’esperienza fatta, questo ci potrà garantire da subito una maggiore competitività”.