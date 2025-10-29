Juventus, Gatti: “Era importante ripartire. Il nuovo allenatore trova un gruppo unito”

Le dichiarazioni di Gatti e Yildiz dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese

La Juventus torna a vincere dopo 8 partite e lo fa all’Allianz Stadium, davanti ai suoi tifosi, imponendosi per 3-1 sull’Udinese.

Decidono i gol di Vlahovic e Yildiz dal dischetto, separati dalla rete di testa di Federico Gatti. Per la squadra di Runjiaic, invece, a segno Zaniolo per il momentaneo 1-1.

Gatti e Yildiz sono intervenuti ai microfoni per analizzare il momento e la partita appena conclusa. Di seguito le loro dichiarazioni.

“Vincere la cosa più importante. Ultimamente stiamo attraversando un periodo in cui al minimo errore prendiamo subito gol. Grande risposta, oggi contavano solo i tre punti, non importava come“, ha esordito Federico Gatti, autore del 2-1, a DAZN.

Gatti, poi ha proseguito parlando di Tudor: “Non mi sembra neanche bello parlare di quello che non ha funzionato. Noi dobbiamo rialzarci, la stagione è lunga e siamo ancora in corsa per tutto. Dobbiamo ripartire subito, ma sabato ci aspetta già un’altra partita durissima fuori casa e poi ci sarà la Champions“.

E ancora, il difensore ha concluso. “Il nuovo allenatore troverà un gruppo unito. Ci metteremo il 120%, dobbiamo subito ripartire al massimo. Vittoria la miglior medicina? Sì, era importante ritrovare certezze e ripartire da lì“.

Infine, anche Yildiz è intervenuto brevemente ai microfoni: “Fiducia e serenità? Molto difficile in questo momento. Dobbiamo guardare partita dopo partita, ma per il momento siamo contenti. Ambizione di vertice? La stagione è ancora all’inizio. Abbiamo ancora tantissime partite, vogliamo fare di più“.