Juventus, ufficiale il rinnovo di Gatti fino al 2030: il comunicato

Federico Gatti, difensore della Juventus (imago)

Il difensore ex Frosinone continuerà la propria esperienza in bianconero

Mentre sul campo la stagione della Juventus ha ancora tanto da dire, con la qualificazione alla prossima Champions League in ballo, sul mercato è tutto ancora da scoprire.

In attesa di stabilire in quale competizione giocherà, il club ha deciso di fare mercato “in casa” prolungando i contratti di diversi giocatori.

Dopo Milik, infatti, è toccato a Federico Gatti. Il difensore, alla sua terza stagione alla Juventus, continuerà a indossare il bianco e il nero.

Di seguito il comunicato del club.

Gatti-Juventus, avanti insieme

Ecco il comunicato della Juventus sul rinnovo del difensore: “Federico Gatti è sempre più bianconero: il difensore classe 1998 ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030.

Approdato alla Juve nel gennaio 2022, Gatti è rimasto in prestito fino al termine di quella stagione al Frosinone, entrando a far parte del gruppo dall’estate 2022: da lì in poi è riuscito, un passo alla volta, a ritagliarsi spazio e a guadagnare la fiducia dello staff tecnico grazie all’abnegazione e all’umiltà dimostrata sin dal primo allenamento – diventando uno dei giocatori più utilizzati nella stagione 2024/25 (42 presenze e oltre 3.200 minuti in campo, cui si aggiungono le 4 presenze al Mondiale per Club).

Doti, le sue, che abbinate alla grinta e alle indubbie capacità difensive ne hanno fatto, partita dopo partita, un riferimento per tutti.

Federico, che ha anche superato le 100 presenze in carriera con la maglia della Juventus nella sfida casalinga di campionato contro l’Hellas Verona dello scorso marzo, è rientrato in gruppo in occasione del Mondiale, poche settimane fa, e ha subito ripreso le fila di un discorso che lo vede protagonista nella nostra difesa.

Siamo felici quindi di annunciare il suo prolungamento di contratto: congratulazioni, Fede!“