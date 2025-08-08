Gatti: “Napoli? Ringrazio tanto per l’interesse, ma il mio cuore è a Torino”

Fresco di rinnovo di contratto, il difensore della Juventus Federico Gatti ha parlato in un’intervista: le sue parole

Dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2030, Federico Gatti è chiamato a essere tra i protagonisti della sua Juventus. “Il mio cuore è a Torino”, ha detto a Sky Sport.

Club che, dopo aver conquistato un posto in Champions League la scorsa stagione, vuole alzare il livello per tornare a vincere qualche trofeo.

Di questo e di tanto altro ha parlato il difensore dal ritiro in Germania.

Queste le sue parole.

Juventus, l’intervista di Gatti

Il difensore della Juventus ha fatto il punto dopo le prime settimane di lavoro: “Per fortuna ora sono passate quasi due settimane e sto mettendo benzina nelle gambe. Sto meglio, anche se ho fatto fatica. Non pensavo di stare fuori così tanto”.

E su un suo possibile alla Juventus: “Non mai messo in discussione la mia posizione, ma mi ha fatto piacere l’interesse di Conte e di Manna. Li ringrazio tanto perché hanno fatto molto per volermi a Napoli, ma ho voluto scegliere la famiglia. Il mio cuore è a Torino”.