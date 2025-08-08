Questo sito contribuisce all'audience di

Gatti: “Napoli? Ringrazio tanto per l’interesse, ma il mio cuore è a Torino”

Redazione 9 Agosto 2025
Federico Gatti, difensore della Juventus (Imago)
Federico Gatti, difensore della Juventus (Imago)

Fresco di rinnovo di contratto, il difensore della Juventus Federico Gatti ha parlato in un’intervista: le sue parole

Dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2030, Federico Gatti è chiamato a essere tra i protagonisti della sua Juventus. “Il mio cuore è a Torino”, ha detto a Sky Sport.

Club che, dopo aver conquistato un posto in Champions League la scorsa stagione, vuole alzare il livello per tornare a vincere qualche trofeo.

Di questo e di tanto altro ha parlato il difensore dal ritiro in Germania.

Queste le sue parole.

gatti-juventus-imago-gpo-interna
Federico Gatti, giocatore Juventus

Juventus, l’intervista di Gatti

Il difensore della Juventus ha fatto il punto dopo le prime settimane di lavoro: “Per fortuna ora sono passate quasi due settimane e sto mettendo benzina nelle gambe. Sto meglio, anche se ho fatto fatica. Non pensavo di stare fuori così tanto”.

E su un suo possibile alla Juventus: “Non mai messo in discussione la mia posizione, ma mi ha fatto piacere l’interesse di Conte e di Manna. Li ringrazio tanto perché hanno fatto molto per volermi a Napoli, ma ho voluto scegliere la famiglia. Il mio cuore è a Torino”.