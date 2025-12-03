Juventus, lesione del menisco per Gatti: dovrà operarsi
Dopo gli esami svolti al J|Medical, arrivano novità sul difensore della Juventus: per Gatti si tratta di lesione del menisco
Dopo l’infortunio rimediato in Coppa Italia contro l’Udinese martedì 2 dicembre, Federico Gatti ha svolto gli accertamenti del caso per capire l’entità del problema.
Come riferito da Paolo Aghemo di Sky Sport e poi confermato dal comunicato ufficiale, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale della gamba destra per l’italiano.
Il difensore resterà dunque fuori per almeno un mese e dovrà essere operato nei prossimi giorni.
Dopo l’intervento chirurgico si capiranno meglio gli effettivi tempi di recupero, con il 2025 che è da considerarsi terminato.
Questo il comunicato ufficiale della Juventus: “Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni“.
Almeno un mese di stop per il difensore, che salterà sicuramente il filotto di gare importanti che aspettano Luciano Spalletti e i suoi giocatori. Dalla gara di campionato contro il Napoli alla trasferta di Champions League contro il Pafos, per passare poi alle sfide contro Bologna, Roma e Pisa che daranno l’addio al 2025.