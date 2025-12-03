Il video dell’arrivo di Federico Gatti al J | Medical per gli esami dopo l’infortunio rimediato nella gara di Coppa Italia tra Juventus e Udinese

Dopo quello di Dusan Vlahovic, c’è stato il secondo stop importante per la Juventus nel giro di pochi giorni: si tratta di Federico Gatti.

Il difensore bianconero aveva sentito un fastidio al ginocchio della gamba destra nel corso della gara contro l’Udinese, ed è stato costretto al cambio poco dopo l’inizio del secondo tempo: al suo posto è entrato Locatelli.

Nella mattinata di mercoledì 3 dicembre, il giocatore è arrivato in stampelle al J|Medical per svolgere gli esami strumentali del caso.

Tempi di recupero da valutare per l’italiano, che salterà sicuramente la gara di campionato contro il Napoli.

Juventus, Gatti al J | Medical per gli esami

Gatti è arrivato in stampelle intorno alle 11 per sottoporsi agli esami strumentali. Nella conferenza stampa post partita, Spalletti ha spiegato che il difensore “ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio“, perciò si attendono novità importanti sull’entità del suo infortunio. Di seguito il video dell’arrivo di Gatti al J | Medical.

Il difensore ha poi abbandonato il centro intorno alle 11:30, dopo circa mezz’ora dal suo arrivo dunque. Sono ora attesi i risultati degli esami.