La Juventus si prepara alla trasferta contro il Bodø/Glimt: Federico Gatti non è in campo nell’allenamento alla vigilia

La Juventus è in campo alla Continassa per l’allenamento alla vigilia del match contro il Bodø/Glimt.

I bianconeri partiranno in giornata per la Norvegia, e domani affronteranno la gara valida per la quinta giornata di League Phase di Champions League.

Al momento, come dicevamo, i bianconeri sono in campo ma nel gruppo è assente Federico Gatti. Il difensore era già out ieri, 23 novembre, a causa di una sindrome influenzale e non sta prendendo parte all’allenamento della vigilia.

Proprio per questo, Gatti va verso la non convocazione contro il Bodø/Glimt.